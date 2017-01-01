NASA "Space Adventure" Uzay Sergisi, interaktif deneyim alanlarıyla çok yakında Metropol İstanbul'da!
HUPALUPA Expo tarafından Metropol İstanbul AVM’de 2300 m2 büyüklüğünde alana kurulan sergi, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapıyor. 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA "Space Adventure" Uzay Sergisi’nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.
Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşının da bulunduğu bu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, özel rehberlik hizmetiyle, anlatımlı olarak sunuluyor. Tarihsel olarak uzay çalışmalarının hem Türkiye'de hem Dünya'da nasıl geliştiğini öğrenebileceğiniz bu sergide ağırlıklı olarak “öncü” çalışmaların altı çizilse de, SpaceX-NASA işbirliğine kadar olan tüm kilometre taşlarına değiniliyor.
Serginin anlatısı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile geliştirilerek, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.
Bu alanda 6 adet simülasyon sizlerle: Mars’ta ve Ay’da yürümenin nasıl bir his olduğunu, Uzay Programları için yetiştirilen pilotların F18’lerde nasıl eğitildiğini, Space Walk, yani Uzay Yürüyüşü yaparken, ISS’ten görünen eşsiz uzay manzarasını deneyimleme şansı yakalayacaksınız.
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Giriş bileti ile tüm tarihsel sergi alanını bir rehber eşliğinde gezebilme hakkınız var. Alandaki simülasyon ekipmanlarını sergi alanına girdikten sonra temin edebileceğiniz kartlarla kullanabilirsiniz ve istediğiniz ekipmanın ücreti kadar yükleme yapabileceğiniz gibi, kampanyalardan da yararlanabilirsiniz.
Maalesef hayır, korona tedbirleri dolayısı ile kapasite planlaması yaparak çalışmaktayız, seans katılım bilgileri doğrultusunda kapasite yönetildiğinden bir sonraki seansı beklemeniz gerekmektedir.
Evet, grup fiyatlandırması için formu doldurmanız gerekmekte, sizle en kısa sürede iletişime geçilecektir.
Aksine, bu sergi bilim ve teknoloji tutkunu herkese hitap eden bir sergi. Ailece gezebileceğiniz ve tartışabileceğiniz bir içerik sizi bekliyor.
Sergi HUPALUPA firmasına bağlı HUPALUPA EXPO gücüyle Türkiye’de. Ancak sergi biletleri Hupalupa’dan tedarik edilmemektedir. Önemli bir nokta: Sergi alanına girdikten sonra kullanabileceğiniz simülasyon cihazlarını HUPALUPA kartlarınızla deneyimleyebilirsiniz. Halihazırda Hupalupa kartınız varsa, gerekirse üzerine yükleme yapabilirsiniz alan içinde. Kartınız yoksa, alanda temin edebilirsiniz ve bu kartla HUPALUPA'da oyun da oynayabilirsiniz. Sergi mekanı HUPALUPA’nın da içinde bulunduğu Metropol Istanbul AVM, Ataşehir’dir ve HUPALUPA’nın bir alt katında yer almaktadır.
Seans kapasitelerimiz COVID-19 kuralları doğrultusunda ayarlanmıştır. Ayrıca simülasyon alanlarında kullanılacak ürünler her kullanım sonrası hijyen standartlarına uygun şekilde sterilize edilecektir.