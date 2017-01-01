TARİHTEN BUGÜNE

Tarihsel NASA Sergi Alanı

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşının da bulunduğu bu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, özel rehberlik hizmetiyle, anlatımlı olarak sunuluyor. Tarihsel olarak uzay çalışmalarının hem Türkiye'de hem Dünya'da nasıl geliştiğini öğrenebileceğiniz bu sergide ağırlıklı olarak “öncü” çalışmaların altı çizilse de, SpaceX-NASA işbirliğine kadar olan tüm kilometre taşlarına değiniliyor.

Serginin anlatısı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile geliştirilerek, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.